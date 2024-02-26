Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли под Москвой

Полицейский нашли 15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, девочка оказалась в Подмосковье, сообщил представитель новосибирского главка МВД.

«Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Школьница пропала в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 19 февраля. Известно, в день пропажи девушка сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел.

По факту исчезновения несовершеннолетней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас решается вопрос о передаче девушки ее законным представителям.