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Пропавшую в Новосибирске школьницу нашли под Москвой

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейский нашли 15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске неделю назад, девочка оказалась в Подмосковье, сообщил представитель новосибирского главка МВД.

«Поступила информация о местонахождении разыскиваемой. Несовершеннолетняя была обнаружена в Московской области», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Школьница пропала в Железнодорожном районе Новосибирска вечером 19 февраля. Известно, в день пропажи девушка сменила в парикмахерской прическу и ушла из нее в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел.

По факту исчезновения несовершеннолетней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Сейчас решается вопрос о передаче девушки ее законным представителям.

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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?

Asd10

Гыыы... Не вышло по всей планете погигимонить. Данилон ща зарыдает. 😊