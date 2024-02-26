Расширена программа бесплатного переобучения граждан

Правительство расширило программу бесплатного переобучения граждан, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь она распространяется также на инвалидов и родителей детей до трех лет.

Гражданам предоставляются возможности получать новые компетенции для трудоустройства в рамках проекта «Содействие занятости». Мишустин уточнил, что за прошлый год обучение по этим программам прошло более 150 тысяч человек.

«К ним теперь будут подключаться люди, которые обратились в нашу службу занятости для поиска работы, инвалиды, а также родители или опекуны, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет», — сказал Мишустин.

Также сохраняется возможность повысить свой профессиональный уровень у молодежи и у граждан предпенсионного возраста, участников СВО и членов их семей. Заявку на участие в образовательных программах можно подать на портале «Работа России».