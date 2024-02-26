Станция метро «Спортивная» снова не прошла госэкспертизу

Станция новосибирского метро «Спортивная», которую должны были открыть в 2022 году, опять не прошла госэкспертизу, сообщил общественник Евгений Митрофанов.

«Главгосэкспертиза РФ отказала МП «Метро Мир» в согласовании изменения проектной документации станции метро «Спортивная»», — написал Митрофанов в телеграм-канале.

По информации телеграм-канала «Сибирский экспресс», поводом для отказа стала ситуация с электроснабжением на объекте. Официальных комментариев пока не было.

Строительство станции метро «Спортивная» началось в 2019 году, ее должны были открыть ко Дню города-2022. Затем сроки неоднократно переносились.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в конце прошлого года заявлял, что, по его прогнозу, станция может получить заключение экспертизы до весны 2024 года. Документы вовремя не были оформлены из-за недоработки мэрии.