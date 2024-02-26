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Украина передаст России мирный план

Источник:
ТАСС
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Киев намерен передать Москве свой мирный план урегулирования на второй конференции в Швейцарии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции форума «Украина. Год 2024». При этом дата данного мероприятия пока остается неизвестной.

Россию могут пригласить на мирный саммит, но не для обсуждения его условий. Зеленский уточнил, что представителям Москвы вручат уже готовый и согласованный план. При этом президент Украины признал, что Россия может не принять документ.

Первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией, может состояться этой весной. План Зеленского по достижению мира состоит из десяти пунктов, впервые он был представлен в ноябре 2022 года.

Киев занимался его составлением без учета позиции Москвы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.

Ситуацию затрудняет решение Зеленского официально запретить любые переговоры с Россией — соответствующий указ он подписал осенью 2022 года. В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом своих интересов.

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Политика #Мир #Россия
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mosquito__2010

Ути пути. Тетю Нуланд ждут большие потрясения в связи со своими хотелками.

Невезучий

Вот 90-е, эта та Россия, которую они любили. Кого же они любят? Это те государства, об которые можно...

Asd10

А Вас их заставлялка сильно впечатлила?

Asd10

А ты где бывал? В северной Корее или в Африке? Тебя в детстве не роняли?