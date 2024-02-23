Стала известна дата выхода нового альбома Пугачевой

Стала известна дата выхода нового альбома Аллы Пугачевой под названием «P.S» на стриминговых платформах. Он выйдет 1 апреля.

В новый альбом Пугачевой войдут одиннадцать премьерных песен. В альбом также вошли live-версии композиций, исполненных в 2019 году на концерте «Алла Пугачева. P.S.», пишет издание «СтарХит».

В частности, в альбом вошли новые песни «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Жизнь напоказ», «Вольная», «Серое пальто», «Что-то надо мне», «Соловушка», «Мой друг», «На землю выпала роса».

Также Пугачева представит известные хиты в новых аранжировках: «Все хорошо — ничего не случилось», «Святая ложь», «Тянет сердце руки», «Кругом голова», «Звезда», «Не делайте мне больно, господа», «Свеча горела», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет».