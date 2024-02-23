Путин преподал Блинкену урок истории

Президент Владимир Путин мастерски преподал урок истории госсекретарю США Энтони Блинкену после его слов о бегстве прадеда из России в 1904 году.

«Американские советники, даже не поняли, что произошло», — пишет турецкое издание dikGAZETE, отмечая факт того, что Блинкен в результате поддержал тезисы Путина об украинском государстве.

Ранее Путин после интервью с американским журналистом Такером Карлсоном при выключенных камерах обсудил несколько тем, одна из них была связана с еврейскими погромами в Российской империи.

Российский лидер уточнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен ранее говорил, что его прадед бежал из России от еврейских погромов. Путин напомнил, что предок Блинкена из Киева — своими словами он признал, что город является исконно российской территорией.

«Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», — иронично предупредил Путин.