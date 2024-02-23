Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России

США в ближайшие дни ужесточат санкции против России, сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, запланированные ограничения будут «разрушительными».

«У нас будет разрушительный новый пакет санкций. Сотни и сотни, и сотни их в следующие пару дней», — уточнила Нуланд во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Представитель Госдепа отметила, что подавляющее большинство санкций затронет российский ОПК. Кроме этого, США намерены ввести дополнительные санкции в связи со смертью оппозиционера Алексея Навального.

В настоящее время 13-й пакет санкций в отношении России также готовит Евросоюз. Предполагается, что ограничения введут в отношении 193 физических и юридических лиц. Пакет планируют утвердить 24 февраля.