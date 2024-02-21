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Новая новосибирская ИКЕА предложила товары по заоблачным ценам

Источник:
Sibnet.ru
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Магазин, в котором можно купить товары шведского бренда IKEA, открылся в Новосибирске. Ассортимент невелик, а цены на некоторые позиции кажутся неоправданно высокими.

Магазин IKEA ru заработал в гипермаркете «Лента» на Бердском шоссе. Его площадь — около 1 тысячи квадратных метров (для сравнения: оригинальная ИКЕА располагалась на 27 тысячах квадратных метров).

Выбор мебели и сопутствующих товаров, куда в IKEA входили посуда, постельное белье, свечи и множество вещей для декора, скудный. При этом цены выглядят высокими.

Небольшой комод Alex стоит 38,5 тысячи рублей, стеллаж Billy с двумя полками — 9,2 тысячи рублей, металлический стул Adde 3,2 тысячи рублей, постельное белье (пододеяльник и две наволочки) — от 5,6 тысячи рублей, искусственные растения — 699 и 3,3 тысячи рублей, тапочки — 769 рублей.

Но цены на некоторые товары кажутся приближенными к тем, что были два года назад: свеча Sinnlig — 429 рублей, самая простая кружка Fergrik — 209 рублей, ролик для одежды — 199 рублей.

Еще одна точка — «ИКЕА со всего мира» — должна открыться на площадях торгового центра «Кировский рынок» (расположен рядом с авторынком «Горский»).

Шведская IKEA открылась в Новосибирске в 2007 году в составе семейного торгового центра «Мега». Магазин закрылся в начале марта 2022 года, так как компания решила уйти с российского рынка из-за начавшейся специальной военной операции на Украине.

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Экономика #Торговля #Новосибирск
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