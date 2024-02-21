Суд Салехарда получил жалобу от матери Навального

Жалоба на незаконные действия поступила в городской суд Салехарда от матери Алексея Навального Людмилы Навальной. Ее рассмотрение пройдет в закрытом режиме.

17 февраля Людмиле Навальной выдали справку о смерти сына, в которой говорилось, что Навальный скончался в 14.17 по местному времени 16 февраля. Семья требует выдачи тела оппозиционера.

О смерти 47-летнего Навального в колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе УФСИН по региону сообщило 16 февраля. По данным ведомства, оппозиционеру стало плохо после прогулки, практически сразу он потерял сознание.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в настоящее время ведутся «все необходимые действия» по расследованию смерти Навального.