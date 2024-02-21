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Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший президент США Дональд Трамп напомнил американцам, что Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта победила Россия.

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им на предвыборном митинге.

Бывший американский лидер отметил, что союзники Вашингтона в Европе должны увеличить свои расходы на оборону, разница с США сейчас составляет «150 миллиардов долларов».

Трамп не раз жаловался на недостаточный вклад союзников по НАТО в оборону. Ранее он заявил, что, будучи президентом США, требовал от одной страны из альянса выполнить финансовые обязательства перед НАТО и угрожал: иначе США не будут защищать ее при возможном нападении России.


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