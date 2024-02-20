Премьер Украины назвал количество покинувших страну людей

За два года боевых действий Украину покинуло 10 миллионов человек, потеряно 20% территорий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Они не могут вернуться на Украину из Евросоюза, со всего мира из-за проблем с безопасностью», — отметил украинские премьер в интервью японскому телеканалу NHK. В Токио украинский премьер прибыл 19 февраля.

«У нас есть все возможные виды средств ПВО, предоставленные нашими партнерами. Но, к сожалению, производство боеприпасов по всему миру, включая ЕС, не настолько велико, чтобы поставлять необходимое количество боеприпасов на Украину», — признал он.

Кроме этого, украинская экономика сократилась на 30%. Шмыгаль отметил, что за время боевых действий серьезно пострадала инфраструктура Украины. По его словам, ущерб нанесен почти двум миллионам домохозяйств, повреждено около 8,4 тысячи километров дорог.