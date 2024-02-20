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Сын главкома ВСУ поздравил Россию со взятием Авдеевки

Источник:
«Известия»
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Приемный сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Иван поздравил россиян с взятием Авдеевки.

Проживающий в Австралии мужчина пришел в российское консульство и произнес фразу: «Слава России», происходящее попало на видео. Иван Сырский также заявил, что намерен получить российское гражданство.

На опубликованных «Известиями» кадрах также показана футболка, в которой Сырский приехал в консульство. На ее обратной стороне написано: «Слава Богу, мы казаки». Автор съемки пошутил, что видеоролик с Сырским — прямой репортаж для украинского телевидения.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля объявил, что генерал-полковник Александр Сырский назначен новым главнокомандующим ВСУ. В своем сообщении украинский лидер заявил, что к руководству армией приступает новая управленческая команда.

Александр Сырский родился в деревне Новинки Владимирской области в семье военного. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Начинал службу в 1986 году в Полтавской области УССР, после распада Советского Союза принял решение остаться на Украине.

Родители будущего главкома ВСУ, а также брат Олег остались в России. Общение с семьей, которая придерживается пророссийских взглядов, Сырский не поддерживает. Иван Сырский переехал в Австралию вместе с братом и матерью после развода родителей.

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