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Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным

Источник:
Sibnet.ru
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал расследовать смерть Алексея Навального на международном уровне.

Москва должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование «обстоятельств внезапной смерти» политика, подчеркнул главный европейский дипломат, передает РИА Новости.

Кремль уже отреагировал на призыв — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве не воспринимают призыв главы дипломатии Евросоюза разрешить провести независимое международное расследование смерти Навального.

Навальный умер 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Политик почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Попытки медиков провести реанимацию оказались безрезультатными.

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ЧП #Громкое дело #Мир
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