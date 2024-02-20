Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал расследовать смерть Алексея Навального на международном уровне.

Москва должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование «обстоятельств внезапной смерти» политика, подчеркнул главный европейский дипломат, передает РИА Новости.

Кремль уже отреагировал на призыв — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве не воспринимают призыв главы дипломатии Евросоюза разрешить провести независимое международное расследование смерти Навального.

Навальный умер 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Политик почувствовал себя плохо после прогулки, после чего потерял сознание. Попытки медиков провести реанимацию оказались безрезультатными.