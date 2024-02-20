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Как пройдут выборы президента России

Источник:
Sibnet.ru
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Выборы
Фото: © Sibnet.ru
Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. Когда и как пройдет голосование, где можно проголосовать досрочно и смогут ли участвовать в выборах военные в зоне СВО и жители новых регионов?

Выборы главы государства станут восьмыми по счету. Президента выберут на шесть лет, до 2030 года. Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что впервые выборы президента России пройдут «в столь токсичной геополитической обстановке».

Когда голосовать

Голосование на выборах президента России впервые продлится не один, а три дня — с 15 по 17 марта. При этом официальной датой выборов считается 17 марта 2024 года. Голосование традиционно проводится с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Чтобы получить бюллетень на избирательном участке, как и прежде, гражданину достаточно предъявить паспорт члену территориальной избирательной комиссии, который проверит, может ли человек голосовать на данном участке.

Как проголосовать досрочно

Досрочное голосование на выборах президента пройдет с 25 февраля по 14 марта 2024 года. Заранее свой выбор смогут сделать жители отдаленных и труднодоступных местностей — в этом списке 29 регионов. Списки и критерии труднодоступных территорий субъекты формируют самостоятельно.

Кроме этого, досрочно отдать голос смогут военные в зоне СВО и жители новых регионов. Для бойцов на территориях с военным положением будут организованы специальные экстерриториальные участки.

С 1 марта начнут заполнять бюллетени избиратели за границей. Участки для голосования на выборах президента будут открыты во всех странах, где есть дипломатическое и консульское присутствие России, в том числе в недружественных государствах.

Как проголосовать офлайн и онлайн 

Самый простой вариант — проголосовать на избирательном участке по месту регистрации. Контакты своего участка можно узнать в разделе «Выборы» личного кабинета на портале «Госуслуги» или на сайте ЦИК России.

Еще один способ — отдать голос по месту нахождения. В этом случае проголосовать можно на удобном избирательном участке, или специальном участке для граждан без постоянной регистрации.

Голосование онлайн доступно при помощи системы дистанционного электронного голосования. Для этого потребуется постоянная регистрация в одном из 29 регионов, где такая процедура разрешена. Для участия в голосовании онлайн нужно подать заявление на «Госуслугах».

В 28 регионах электронное голосование будет проводиться на vybory.gov.ru. Для граждан с регистрацией в Москве — на mos.ru.

Проголосовать также можно на дому — если гражданин не может посетить избирательный участок по уважительным причинам. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на «Госуслугах» с 5 по 11 марта или лично в участковой избирательной комиссии с 7 по 17 марта.

Как проголосуют новые регионы

В ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, где действует военное положение, утверждены особые правила для выборов. Здесь избирательные комиссии будут самостоятельно устанавливать перечень документов для идентификации избирателя, так как не все успели получить российский паспорт.

При угрозе жизни члены избиркомов могут приостановить работу на любом этапе. Адреса участков в новых регионах для безопасности открыто не публикуются. Также для данных территорий одобрена новая форма волеизъявления — голосование на придомовых и передвижных участках.

Кто будет в бюллетенях

Центризбирком в качестве кандидатов на пост главы государства зарегистрировал действующего президента Владимира Путина. Также в кампании участвуют Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди»).

В избирательном бюллетене имена всех четырех кандидатов будут размещены в алфавитном порядке. Сразу после окончания выборов начнется подсчет голосов, окончательные итоги Центризбирком обязан объявить не позднее 28 марта. 

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