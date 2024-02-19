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Спутник впервые передал на Землю солнечную энергию

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Калифорнийского технологического института провели первый эксперимент по передаче солнечной энергии на Землю с помощью орбитального спутника.

Технологию испытали в рамках миссии Space Solar Power Demonstration, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом arXiv. Энергию передали с помощью устройства Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment.

Система представляет собой небольшой спутник, способный собирать энергию Солнца благодаря фотоэлектрическим элементам. Затем собранная энергия была преобразована в радиочастотный сигнал, который отправился с орбиты на приемник, установленный на Земле.

В дальнейшем исследователи планируют создать созвездие спутников типа SPPD-1, которая сможет передавать на Землю энергию для снабжения 10 тысяч домохозяйств. Спутники смогут генерировать энергию непрерывно, тогда как солнечные панели на Земле работают только днем.

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