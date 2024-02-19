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Инстасамка записала кавер на песню «Мой мармеладный»

Источник:
Sibnet.ru
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Инстасамка анонсировала новый трек, она выпустит кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный», который осенью 2023 года взорвал мировые чарты.

В кавере Инстасамка заменила куплеты современным текстом, а припев остался прежним, но с другой аранжировкой.

Новый трек, который тоже будет называться «Мой мармеладный», выйдет 1 марта. Пока Инстасамка опубликовала только сниппет — отрывок из песни.

Ранее продюсер и автор песни «Мой мармеладный» Максим Фадеев сообщал, что после взлета «Мармеладного» в мировых чартах ему поступало много предложений от зарубежных исполнителей на запись кавера.

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Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
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