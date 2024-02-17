Антирекорд по числу родившихся детей зафиксирован в России

Число родившихся в России в 2023 году детей оказалось минимальным с 1999 года, следует из предварительных результатов Росстата.

Согласно цифрам ведомства, за прошлый год в стране на свет появились всего 1,264 миллиона детей. Меньше было только в 1999 году — худшем за всю новейшую историю России в демографическом плане, когда родились всего 1,214 миллиона детей.

Статистика Росстата не учитывает родившихся в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По сравнению с 2022 годом спад числа родившихся детей в 2023 году составил 3%, по сравнению с 2021 годом — 9,5%.

Антирекорд рождаемости в 1999 году был установлен после дефолта. Тогда родились 1,214 миллиона детей, что примерно в два раза меньше, чем было в середине 1980-х. При этом данные за 1999 год не учитывали количество родившихся в Чечне и Крыму.

При этом рождаемость на одну женщину сейчас выше, чем в 1990-е годы. Если в 1999 году коэффициент суммарной рождаемости составлял 1,157, то в 2023 году — около 1,44 на одну женщину. Вследствие падения рождаемости в 1990-е годы женщин репродуктивного возраста в России теперь примерно на четверть меньше, чем было тогда.