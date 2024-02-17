Мужчины с ножом изнасиловали молодую женщину на Алтае

Рецидивисты в Чойском районе республики Алтай вдвоем надругались над молодой женщиной, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Преступление произошло 27 ноября прошлого года в селе Чоя. Двое местных жителей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, приставили нож к шее девушки и изнасиловали ее, угрожая ей расправой.

Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленники были задержаны в кратчайшие сроки и отправлены под стражу, отмечается в сообщении. Их обвинили в изнасиловании, совершенном группой лиц.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.