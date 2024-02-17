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Мужчины с ножом изнасиловали молодую женщину на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Рецидивисты в Чойском районе республики Алтай вдвоем надругались над молодой женщиной, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Преступление произошло 27 ноября прошлого года в селе Чоя. Двое местных жителей, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, приставили нож к шее девушки и изнасиловали ее, угрожая ей расправой.

Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленники были задержаны в кратчайшие сроки и отправлены под стражу, отмечается в сообщении. Их обвинили в изнасиловании, совершенном группой лиц.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ЧП #Криминал #Республика Алтай
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Топ комментариев

GammiPluh

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GammiPluh

на поле боя не математикой воюют, а солдатами, и чем аккуратнее тем больше их живых будет после победы

Alhazred

Ну вот и главный "знаток" подтянулся))) Ты там лично рекогносцировку проводил? Или как всегда транслируешь...

GammiPluh

Ага, драпать полями в проход шириной 1.5 км, под ударами арты и дронов... исключительно выверенное решение