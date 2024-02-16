Певица Mary Gu выпустила альбом Luvcore

Альбом Luvcore певицы Mary Gu вышел в пятницу, 16 февраля. В него вошли 10 композиций, одна из которых интро.

Luvcore стал вторым полноценным альбомом певицы. Первый «Дисней» вышел в 2020 году. Также выходили EP (мини-альбомы) — «Грустный мотив» (2017 год), «Хорошее и плохое», «Плохое и хорошее» (оба в 2021 году).

Новый альбом Mary Gu вошли девять песен: «Это тоже пройдет», «Dead inside», «Целуешь ее», «Радио», «Толстовка» (с OG Buda), «Мандаринки», «Наизусть», «Снег» и «Засыпай» (с Ramil').

Начинается плейлист с интро «Что такое любовь», где певица разговаривает с мамой и спрашивает у нее значение любви.

Mary Gu призналась, что переживала эмоции каждой песни. «Представляете, я могу страдать под свои же песни… очень удобно, 10 из 10, ребята, рекомендую», — пошутила певица.