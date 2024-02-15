Квартиры без приборов учета запретят сдавать посуточно

Сдавать квартиру посуточно в России запретят, если в ней не установлено оборудование для учета. Соответствующую поправку внесут в законопроект, который регулирует параметры посуточной сдачи квартир в аренду.

В текст документа добавят формулировку об «оснащенности помещений многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов». Такая квартира должна быть оборудована счетчиками теплоснабжения, а также приборами учета потребления газа, воды и электричества.

Поправка принимается с целью соблюдения законных прав и интересов соседей — если в квартире нет приборов учета, а арендаторы пользуются всеми услугами, то финансовые расходы косвенно ложатся на других жильцов через ежемесячные начисления

При несоблюдении требований к сдаче квартиры жильцы смогут обратиться в суд. При этом власти намерены проработать вопрос об административной ответственности собственников и арендаторов жилья, которые будут нарушать данное требование.