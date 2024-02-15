Артем Усс рассказал о «внезапном» побеге из Италии

Бизнесмен и сын красноярского экс-губернатора Артем Усс заявил, что его побег из-под домашнего ареста в Италии был «абсолютно внезапным», в этом его семья не участвовала, но истинных организаторов он не назвал.

«Я бизнесмен, а не герой "бондианы". У меня первое образование — юридическое, и я видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе», — сказал Усс в интервью РБК (он предоставил ответы письменно через адвокатов).

Усс отметил, что самостоятельно не решился бы на побег, который произошел для него «внезапно». «Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями. Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые аналогично США вправе открывать огонь на поражение», — поделился он.

Он назвал «смехотворными» заявления о том, что «услуги по побегу» были оплачены его семьей. Усс отказался называть истинных организаторов его побега из Италии и комментировать участие спецслужб.

«Когда власти США повсеместно применяют соответствующие методы в интересах своих граждан, это считается оправданным, они даже гордо фильмы об этом снимают. Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?» — добавил Усс.

Усса-младшего арестовали в октябре 2022-го в Италии по обвинению в обходе санкций, отмывании денег и банковском мошенничестве. Его собирались экстрадировать в США, но он сбежал. За его поимку Госдеп США назначил награду в 7 миллионов долларов.

По версии американских следователей, в побеге Усса участвовали лица, связанные с сербской организованной преступной группировкой. Один из организаторов приходил к нему под видом доставщика. Усса везли в Сербию через Словению, Хорватию и Боснию и Герцеговину. Побег стоил 50 тысяч евро.