Стоимость биткоина преодолела психологически важную отметку в 50 тысяч долларов за один токен. Криптовалюта непрерывно дорожает седьмой день подряд, это самый длинный цикл с начала 2023 года. Что происходит с курсом «цифрового золота» и почему эксперты заговорили о долгожданном завершении криптозимы?

Последний раз биткоин торговался на уровне 50 тысяч долларов в декабре 2021 года. При этом максимальный курс криптовалюты за всю историю торгов был 69 тысяч долларов.

Что происходит с криптовалютами

В ходе торгов 12 февраля максимальные котировки доходили до 50 383 долларов, однако затем немного снизились. В настоящее время криптовалюта стоит 49 907 долларов, следует из данных CoinDesk. За последние семь сессий криптовалюта прибавила в цене на 11%, при этом в целом за 2023 год биткоин подорожал в два с половиной раза.

Непрерывный рост стоимости биткоина может указывать на завершение криптозимы, которая началась в 2022 году на фоне краха экосистемы Terra и скандала вокруг криптовалютной биржи FTX. Тогда биткоин подешевел до 16 тысяч долларов за токен, попутно обрушив и все остальные криптовалюты.

Сейчас наблюдается обратный процесс — рост биткоина подтянул в «зеленую зону» и другие популярные криптоактивы, доверие инвесторов к ним растет. Так, вторая по значимости криптовалюта Ethereum 13 февраля подорожала до 2 584 долларов.

Восходящий тренд уже вернул на крипторынок так называемую «чрезвычайную жадность» — так называется период массовой скупки цифровых монет инвесторами. Однако в дальнейшем это может привести к избыточному спросу и завышенной цене криптовалют.

Почему биткоин дорожает

Один из основных факторов восходящего тренда — решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая после отказов на протяжении десяти лет официально одобрила запуск 11 первых биржевых инвестиционных фондов, вкладывающих напрямую в биткойн. Регулятор пересмотрел позицию после того, как Апелляционный суд США встал на сторону бизнесменов.

Доступность и легальный статус новых инвестиционных фондов привлекает инвесторов. 9 февраля фонды завершили первые торговые сессии, им удалось привлечь 10 миллиардов долларов. Лидирует iShares Bitcoin Trust, активы которого в «цифровом золоте» составляют порядка 4 миллиардов долларов. Всего фонды совокупно закупили уже примерно 200 тысяч биткоинов.

Стоимость всех биткойнов, находящихся в обращении в мире, до конца текущей недели может превысить 1 триллион долларов. Сейчас ежедневно создается примерно 900 новых биткоинов.

Рост биткоина также объясняется тем, что вскоре добывать его станет сложнее — в середине апреля 2024 года вознаграждение для майнеров за завершенный блок транзакций уменьшится вдвое. Событие, известное как халвинг, представляет собой встроенный механизм защиты криптовалюты от инфляции.

Что дальше

Большинство аналитиков уверены, что легализация инвестиционных фондов в биткоинах и смягчение денежно-кредитной политики со стороны Центробанков США и Китая обеспечат дальнейшее подорожание «цифрового золота».

По оценке руководителя CryptoQuant Ки Янг Джу, если текущий тренд на приток средств в биржевые фонды на биткоин сохранится, цена криптовалюты к концу 2024 года может достичь 112 тысяч долларов, пишет CoinDesk. Самый пессимистичный сценарий — потолок в 55 тысяч долларов.

Есть и более оптимистичные прогнозы — так, глава отдела исследований компании 3iQ Марк Коннорс полагает, что до конца текущего года биткоин подорожает до 160 тысяч долларов, а во второй половине 2025 года доберется до отметки в 350 тысяч.

Российские эксперты традиционно сдержаны — бывший глава Binance в России Владимир Смеркис в комментарии «Коммерсанту» прогнозирует, что восходящий тренд продлится до уровня в 55-56 тысяч долларов за токен, после чего криптовалюта начнет дешеветь.

Близкие цифры в интервью РБК назвал аналитик Виктор Першиков — по его оценке, перспектива движения цены на биткоин определяется уровнями 57-59 тысяч долларов. При этом он предупредил, что рост инфляции в крупнейших мировых экономиках вызовет фиксацию рисковых активов, в результате котировки криптовалют могут пойти вниз.

В настоящее время трейдеры скупают контракты на покупку биткоина с ценой исполнения в апреле-июне на уровнях, близких к рекордной стоимости в 69 тысяч долларов. Таким образом, большинство участников рынка верят в выход котировок криптовалюты на уровень в 75-80 тысяч долларов уже в ближайшие месяцы.