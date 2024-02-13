Хоценко пообещал обновить в Омске парк техники для уборки дорог

Власти разработают пятилетнюю программу обновления парка дорожной техники Омска, устаревший на 80%, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Ранее прокуратура вынесла представление мэру Омска Сергею Шелесту из-за низких темпов уборки улиц. После обильных снегопадов в период сильных оттепелей, перемежающихся морозами, снег превратился в смерзшуюся массу. Ситуацию взял на контроль Хоценко.

«Мы договорились, что принимаем пятилетнюю программу и будем закупать дополнительно технику, потому что парк сегодня не укомплектован, и на сегодняшний день 80% — это старая техника, ее надо обновлять», — сказал в интервью ТАСС Хоценко.

По его словам, уже в ближайшее время город получит 11 единиц спецтехники стоимостью около 150 млн рублей. «Есть еще проблема с кадрами, для этого мы повышаем заработную плату», — добавил губернатор.