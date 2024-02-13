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Хоценко пообещал обновить в Омске парк техники для уборки дорог

Источник:
ТАСС
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Власти разработают пятилетнюю программу обновления парка дорожной техники Омска, устаревший на 80%, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Ранее прокуратура вынесла представление мэру Омска Сергею Шелесту из-за низких темпов уборки улиц. После обильных снегопадов в период сильных оттепелей, перемежающихся морозами, снег превратился в смерзшуюся массу. Ситуацию взял на контроль Хоценко.

«Мы договорились, что принимаем пятилетнюю программу и будем закупать дополнительно технику, потому что парк сегодня не укомплектован, и на сегодняшний день 80% — это старая техника, ее надо обновлять», — сказал в интервью ТАСС Хоценко.

По его словам, уже в ближайшее время город получит 11 единиц спецтехники стоимостью около 150 млн рублей. «Есть еще проблема с кадрами, для этого мы повышаем заработную плату», — добавил губернатор.

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Жизнь #Город #Омск
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Топ комментариев

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Иркут 69

Вообще то да... Или память дырявая?

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...