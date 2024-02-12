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Врач назвал популярную ошибку при измерении давления

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне часто допускают серьезную ошибку при измерении артериального давления, не позволяющую им правильно оценивать свое состояние, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Врач в интервью радио Sputnik отметил, что давление следует мерить в одно и то же время, в спокойном состоянии, один раз на одной руке. Повторное измерение давления на той же самой руке в течение короткого отрезка времени является серьезной ошибкой.

По словам Хухрева, распространенное мнение о том, что давление надо мерить три раза на одной руке, а затем брать среднее арифметическое, является неверным. При измерении сокращаются артерии на руке, поэтому все последующие замеры будут показывать завышенное давление.

Терапевт подчеркнул, что должно пройти не менее получаса, чтобы следующее измерение давления на той же самой руке дало точные результаты. Второй раз сразу можно мерить давление только на другой руке.

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GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

1. 69ый - это что это за експерт такой-то сякой про кремлевский?? 2.Уй начальника - а почему Авдеевку...

STRYKER9800

Это не выборы и не президента!