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Восстановлен первый советский междугородний автобус ЗИЛ‑127

Источник:
Sibnet.ru
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Восстановлен редчайший советский междугородний автобус ЗИЛ (ЗИС)-127 образца 1956 года, сообщила пресс-служба «Музея гаража особого назначения».

Этот ЗИЛ-127 — единственный в стране ходовой экземпляр редкого автобуса. Всего сохранилось только четыре автобуса из выпущенных 851 в 1955 по 1961 годы.

Дизайн ЗИЛ-127 выполнен в стиле американских дальнемагистральных автобусов с гофрированными алюминиевыми бортами и хромированными деталями. В салоне установлены мягкие кресла, система отопления, каждое пассажирское место оборудовано индивидуальным источником света — эта машина опередила свое время.

Двигатель у автобуса дизельный — это семилитровый двигателем ЯМЗ-206Д мощностью 180 лошадиных сил. Максимальная скорость, которую ЗИЛ-127 мог развивать, — 111 километров в час.

ЗИЛ-127 работали на дальних маршрутах: Москва — Ленинград, Москва — Симферополь, Москва — Минск, Москва — Рига и других, а также обслуживали пассажиров столичных аэропортов.

Судьба передовой модели была несчастливой. ЗИЛ-127 был на 180 миллиметров шире, чем предписывали международные стандарты. Также внешний вид не понравился Никите Хрущеву, он назвал американские автобусы «уродами».

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