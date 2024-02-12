Молния убила футболиста во время матча. ВИДЕО 18+

Молния убила футболиста индонезийского клуба «Персикас Субанг» во время матча — видео несчастного случая распространилось по Сети.

Игра, во время которой произошла трагедия, состоялась 10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге, сообщил портал VoiID со ссылкой на правоохранительные органы.

Молния ударила в стадион дважды: первый разряд попал в громоотвод, а второй пришелся прямо в игрока. У футболиста обгорели ноги, а кожа сперва покраснела, а затем частично обуглилась.

Игрок упал и потерял сознание. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Футболисту было 30 лет.

«Персикас Субанг» выступает в третьем по силе дивизионе Индонезии, где сыграл 13 матчей.