НАВЕРХ

Молния убила футболиста во время матча. ВИДЕО 18+

Источник:
Sibnet.ru
759 0

Молния убила футболиста индонезийского клуба «Персикас Субанг» во время матча — видео несчастного случая распространилось по Сети.

Игра, во время которой произошла трагедия, состоялась 10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге, сообщил портал VoiID со ссылкой на правоохранительные органы.

Молния ударила в стадион дважды: первый разряд попал в громоотвод, а второй пришелся прямо в игрока. У футболиста обгорели ноги, а кожа сперва покраснела, а затем частично обуглилась.

Игрок упал и потерял сознание. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Футболисту было 30 лет.

«Персикас Субанг» выступает в третьем по силе дивизионе Индонезии, где сыграл 13 матчей.

Еще по теме
Футбольные арбитры начнут показывать игрокам синие карточки
Бразильский футболист перешел в российский клуб из-за Цоя
Раскрыта дата начала нового футбольного сезона в России
Карпин пригласил в сборную России актера из «Слова пацана»
смотреть все
Спорт #Футбол #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус
Осужденный за убийство девушки паралимпиец Писториус вышел по УДО
05.01.2024 17:06
Октябрьский мост в Красноярске
Разыскиваемый баскетболист «Барнаула» упал с моста в Красноярске
05.01.2024 13:33
Беговая поддержка
Врач рассказал об опасных ошибках на беговой дорожке
24.12.2023 15:23
Самый длинный российский триколор в «Шерегеше»
Самый длинный российский триколор развернули в «Шерегеше»
17.12.2023 12:41
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль оценил истерику Запада на интервью Путина
США продадут Польше военные дирижабли
Банк России сохранит ключевую ставку в 16 процентов
Депутат предложила устроить День начала СВО
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

1. 69ый - это что это за експерт такой-то сякой про кремлевский?? 2.Уй начальника - а почему Авдеевку...

STRYKER9800

Это не выборы и не президента!