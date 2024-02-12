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Россиян предупредили о наступлении аномальных морозов

Источник:
ТАСС
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Температуры ниже климатической нормы прогнозируются на 80% территории России к концу недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчетам, <...> в пятницу и выходные дни на 80% территории страны аномально низкие температуры, ниже многолетних значений», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По словам метеоролога, на европейской части России температуры будут на 12-14 градусов ниже климатической нормы. «В начале недели на европейской части страны очень тепло, а затем резкое понижение температуры, очень холодная погода», — уточнил он.

Резко погода сменилась в Сибири. Накануне там было аномально тепло. «С понедельника там уже совершенно другая ситуация, туда обрушивается очень холодный воздух. Если сравнивать температуру в субботу и понедельник, то она будет ниже примерно на 25 градусов», — рассказал Вильфанд.

Морозы пришли в Красноярский и Алтайский края, в Кемеровскую, Томскую, Омскую и Новосибирскую область. 

«Там везде были положительные температуры — от плюс 1 до плюс 7 градусов, а теперь вот такое резкое понижение», — добавил метеоролог, отметив, что из-за перепада температур в этих регионах ожидается гололедица.

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GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....

Asd10

1. 69ый - это что это за експерт такой-то сякой про кремлевский?? 2.Уй начальника - а почему Авдеевку...

STRYKER9800

Это не выборы и не президента!