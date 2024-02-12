Иностранные каверы на песню «Мой мармеладный» потерпели крах

Продюсер и автор песни «Мой мармеладный» Максим Фадеев сообщил о желании иностранцев записать кавер на композицию, но все переговоры потерпели неудачи из-за предстоящего сотрудничества с Россией.

Фадеев сообщил в телеграм-канале, что после взлета «Мармеладного» трека в мировых чартах, его команда получила более 100 международных запросов на сотрудничество — из США, Германии, Великобритании, Китая, Бразилии, Мексики, Италии и других стран.

«Большая часть переговоров заканчивалась тогда, когда иностранные партнеры понимали, что сотрудничество предстоит с российским юридическим лицом, которому необходимо перечислять вознаграждение за использование авторских прав на счет российского банка», — написал Фадеев.

Продюсер признался, что его спрашивали о наличии оффшорных компаний или другого иностранного бизнеса. Но он ведет бизнес только в России.

«Но! Все же, одному артисту удалось договориться с нами, представив убедительную версию кавера на трек "Мой мармеладный". Релиз состоится в течении месяца», — заинтриговал Фадеев.