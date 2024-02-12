Маск заявил, что Россия никогда не отдаст Крым и Донбасс

США и Европа проиграли России в противостоянии на Украине, Крым и Донбасс останутся российскими, выразил уверенность американский предприниматель Илон Маск.

Маск в соцсети X (ранее Twitter) прокомментировал пост другого пользователя, по мнению которого «США и Европа проиграли эту войну», а Россия «сохранит Крым и части восточной Украины» и «ничто этого не изменит».

«Так и есть. Вопрос только в том, сколько еще детей погибнет, прежде чем этот факт признают», — написал Маск.

Ранее он жестко отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, обвинившего Конгресс в нежелании помогать Украине. «Пора остановить эту мясорубку», — заявил Маск.