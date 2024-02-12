Фото: © кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Фильм «Мастер и Маргарита» остался лидером проката, собрав за третий уикенд почти 340 миллионов рублей.

За третий уикенд в прокате фильм «Мастер и Маргарита» собрал 338,6 миллиона рублей. Общая касса картины составила 1,47 миллиарда.

На второй строчке остался фильм «Конец славы» с 70,5 миллиона рублей в кассе за выходные. На третьем и четвертом местах фильмы «Бременские музыканты» и «Холоп 2», которые остаются в топе с нового года.

Ни одна новинка предыдущей недели не смогла попасть в топ-5 лидеров проката.