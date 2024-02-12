Песков раскрыл цель интервью Путина Такеру Карлсону

Рейтинги интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону бьют все рекорды, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, значительно превышают», — цитирует ТАСС Пескова.

Таким образом, по его словам, главная задача, «чтобы Путина услышали и увидели, — она, мне кажется, успешно достигнута». «У него есть аудитория очень большая в коллективном Западе. Они не являются поклонниками Путина, <...> склонны скорее к демонизации», — сказал Песков.

«Но в мировом большинстве — то есть это все, что не является "золотым миллиардом", — там совсем другое отношение к нашему президенту», — отметил Песков.