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Песков раскрыл цель интервью Путина Такеру Карлсону

Источник:
ТАСС
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Рейтинги интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону бьют все рекорды, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, значительно превышают», — цитирует ТАСС Пескова.

Таким образом, по его словам, главная задача, «чтобы Путина услышали и увидели, — она, мне кажется, успешно достигнута». «У него есть аудитория очень большая в коллективном Западе. Они не являются поклонниками Путина, <...> склонны скорее к демонизации», — сказал Песков.

«Но в мировом большинстве — то есть это все, что не является "золотым миллиардом", — там совсем другое отношение к нашему президенту», — отметил Песков.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается

GammiPluh

Кое кто сейчас выдвинет свое противоположенное "экспертное" мнение

Asd10

Это и ёжику понятно как два пальца об асфальт. Ещё бы стравить Россию и Китай, и тогда у НАТО всё получится....