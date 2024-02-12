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Эксперимент по маркировке консервов стартовал в России

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперимент по маркировке некоторых видов консервированных продуктов начался в России с 12 февраля.

В рамках пилотного режима будут маркироваться мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, морепродукты, орехи, фрукты, грибы, мармелад, фруктовые пюре и желе. Исключение составят консервированные продукты детского питания для детей до 1 года.

Участие в эксперименте для производителей — добровольное, коды маркировки будут предоставляться им бесплатно. Координатором маркировки выступит компания «Оператор ЦРПТ».

Основанием для проведения эксперимента стал разросшийся нелегальный рынок консервов. По оценке экспертов, доля незаконного оборота на рынке консервов в настоящее время составляет от 11 до 40%.

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Экономика #Торговля
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