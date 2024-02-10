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Землетрясение произошло на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Землетрясение магнитудой 5 произошло в Республике Алтай, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло около 11.24 по московскому времени на стыке Усть-Канского и Шебалинского районов республики. Интенсивность в эпицентре составила 6,4 балла, отмечается в сообщении.

По предварительным данным, эпицентр толчков залегал на глубине 45 километров. Региональное управление МЧС уточнило, что землетрясение затронуло пять населенных пунктов. По информации ведомства, разрушений и жертв нет.

Землетрясение ощущалось также Казахстане. Республиканское МЧС сообщило, что толчки интенсивностью 2 балла ощутили жители города Риддер, расположенного в 47 километров к юго-западу от границы с Россией.

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ЧП #Стихии #Республика Алтай
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