Раскрыт секрет идеального профиля для сайта знакомств

Психологи из Калифорнийского университета в США выяснили, что нужно указывать в анкете на сайте знакомств, чтобы с тобой захотели встретиться.

Большинство пользователей приложений и сайтов для подбора пары стремятся как можно больше рассказать о своих качествах и интересах, которые делают их особенными. Однако такая стратегия ошибочна.

На самом деле людям важно знать, что их возможный партнер хочет и готов ими интересоваться. Поэтому пользователям сервисов для знакомств нужно заявлять о таких намерениях, чтобы повысить свои шансы на свидание.

В ходе эксперимента психологи подготовили несколько десятков профилей для сайтов знакомств. В половине из них текст был составлен так, чтобы подчеркнуть качества автора анкеты. В другой половине автор заявлял о желании узнать будущего партнера получше.

После этого группа из 250 человек оценила профили по шкале привлекательности. В результате оценщики устойчиво отдавали предпочтение тем авторам, в которые говорили о желании узнать другого человека.

Специалисты отмечают, что люди в целом склонны думать, что лучше знают своих близких, чем те — их. Этот эффект назвали «иллюзией асимметричного понимания», он объясняется нашей уверенностью в собственной уникальности.