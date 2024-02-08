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Ирина Дубцова исполнила гимн Года семьи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ирины Дубцовой

Певица Ирина Дубцова стала исполнителем официального гимна Года семьи 2024 в России.

Песня Дубцовой называется «Главное — семья». Ирина Дубцова представила его в рамках проведения дня социальной политики в интересах детства на выставке «Россия».

«Это самое важное на земле, это искренние объятия, это мы, это ты, это я, главное — семья», — поет Дубцова.

7 февраля песня появилась на волнах радио «Гордость», а с 9 января станет доступна на всех музыкальных площадках, пообещала певица.

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Топ комментариев

c2h5oh76

старый, ты совсем поехал? по твоим словам, у нпо Высокоточные комплексы, нет ничего стоящего?

GammiPluh

Взрывы на Украине, а упал у нас сайт Сибнета

mosquito__2010

Именно по этому им можно безнаказанно расстреливать свадьбы и убивать миллионами ни в чем неповинных...

GammiPluh

тоже кажется что она ненужное и токсичное образование