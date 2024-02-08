Ирина Дубцова исполнила гимн Года семьи

Певица Ирина Дубцова стала исполнителем официального гимна Года семьи 2024 в России.

Песня Дубцовой называется «Главное — семья». Ирина Дубцова представила его в рамках проведения дня социальной политики в интересах детства на выставке «Россия».

«Это самое важное на земле, это искренние объятия, это мы, это ты, это я, главное — семья», — поет Дубцова.

7 февраля песня появилась на волнах радио «Гордость», а с 9 января станет доступна на всех музыкальных площадках, пообещала певица.