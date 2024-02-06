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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Названа самая продаваемая игра 2023 года

Источник:
Video Games Chronicle
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Вышедшая в прошлом феврале Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой 2023 года, бестселлер разлетелся по миру в количестве свыше 22 миллионов копий, следует из данных Video Games Chronicle.

На втором месте оказалась The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, которая выходила эксклюзивно на консоли Nintendo Switch. Ее результаты в рознице и цифровом формате по итогам прошлого года достигли 20,28 миллиона копий.

Впрочем, стоит учитывать, что The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom дебютировала тремя месяцами позже Hogwarts Legacy, которая была доступна как на игровых консолях, так и на персональных компьютерах.

Действие игры Hogwarts Legacy разворачивается в фэнтезийной вселенной Гарри Поттера в XIX веке. Фэнтезийный экшен был разработан американской студией Avalanche Software.

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Игры #Экшены
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