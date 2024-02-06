Появился сервис генерации поддельных документов

Нейросеть OnlyFake научилась в считанные минуты создавать поддельные документы с реальной фотографией человека.

Сервис генерирует снимки паспортов и водительских прав на любого человека, для этого достаточно загрузить исходник соответствующей фотографии. При этом услуга стоит всего 15 долларов.

«Эра отредактированных при помощи Photoshop документов заканчивается», — говорится в описании сервиса. Разработчики не называют своих имен и принимают оплату только криптовалютой.

На данный момент нейросеть умеет генерировать документы из 26 стран, включая Россию, США, Великобританию, Австралию, Канаду ряд стран ЕС. Сгенерированные сервисом OnlyFake не только реалистичные, но и проходят проверки.

В частности, пользователи уже выяснили, что поддельные документы принимаются на популярных криптобиржах и платежных сервисах — Binance, PayPal, Kraken, Bybit, Bitget, Huobi, OKX.

Эксперты полагают, что в ближайшее время сервис будет запрещен, однако никто не помешает разработчикам перенести свою нейросеть в теневой сегмент интернета, где ее функционалу никто не сможет помешать.