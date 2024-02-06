Полицейские заставили извиниться поцеловавшихся девушек

Полиция в Краснодаре привлекла к ответственности девушек, записавших на видео свой поцелуй в общественном месте, сообщает пресс-служба городского МВД.

В соцсетях 5 февраля распространилось видео, снятое в краснодарской пиццерии. Две девушки обменялись в кадре кольцами, а затем поцеловались. Публикацией заинтересовались полицейские.

Правоохранители установили личности героинь ролика и заставили их извиниться за непристойное поведение. Девушки пояснили, что целью съемки ролика «был хайп» и привлечение новых подписчиков.

На 24-летнюю местную жительницу составлено два административных протокола в соответствии с частью 1 и 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены полы).

Ей грозит максимальное наказание в виде административного штрафа до 100 и до 200 тысяч рублей соответственно. Второй девушке, которой исполнилось 19 лет, также выписан административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.