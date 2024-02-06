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Полицейские заставили извиниться поцеловавшихся девушек

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция в Краснодаре привлекла к ответственности девушек, записавших на видео свой поцелуй в общественном месте, сообщает пресс-служба городского МВД.

В соцсетях 5 февраля распространилось видео, снятое в краснодарской пиццерии. Две девушки обменялись в кадре кольцами, а затем поцеловались. Публикацией заинтересовались полицейские.

Правоохранители установили личности героинь ролика и заставили их извиниться за непристойное поведение. Девушки пояснили, что целью съемки ролика «был хайп» и привлечение новых подписчиков.

На 24-летнюю местную жительницу составлено два административных протокола в соответствии с частью 1 и 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены полы).

Ей грозит максимальное наказание в виде административного штрафа до 100 и до 200 тысяч рублей соответственно. Второй девушке, которой исполнилось 19 лет, также выписан административный протокол по части 1 статьи 6.21 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.

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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))