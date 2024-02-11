НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Психологи узнали, почему хорошие идеи приходят в голову в душе

Источник:
Sibnet.ru
411 0

Психологи из университетов Вирджинии и Миннесоты (США) объяснили «эффект душа», выяснив, почему во время мытья людям часто в голову приходят плодотворные мысли.

«Эффект душа» связан с так называемым «блужданием» мыслей, когда люди занимаются умеренно увлекательной деятельностью — моются или прогуливаются по парку, приводит Psychology of Aesthetics отчет психологов.

Эксперименты показали, что между «блужданием» мыслей и креативностью существует связь. Когда человек «ослабляет внимание, мысли бродят, как им захочется». Такое расслабление позволяет мозгу отбирать удачные догадки, говорится в работе.

Одно из объяснений этого эффекта состоит в том, что процесс создания идей требует баланса между сфокусированным, линейным мышлением, которое нас часто ограничивает, и нелинейным, благодаря которому возникают случайные ассоциации, считают ученые.

Еще по теме
Психологи рассказали о важности «послевкусия» от секса
Раскрыт секрет идеального профиля для сайта знакомств
Психологи развенчали семь главных мифов о браке
Психолог рассказала об опасности синдрома отложенной жизни
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Названа самая продаваемая игра 2023 года
Обсуждение (0)
Картина дня
Global Times обвинило НАТО в подталкивании к третьей мировой
Financial Times предсказала Украине финансовую катастрофу
Эксперт рассказал о потери танками роли на поле боя
Nature назвал семь прорывных технологий 2024 года
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Ну смех без причины это всем известно что признак дурачины. Украина вон тоже много смеялась и на площадях...

pepelmetal

Не мешало бы им каждому "репарации" в виде ланцетов отправить

mosquito__2010

Дак на недоумков это интервью и не рассчитано. А 120 миллионов как минимум по всему миру уже посмотрело....

GammiPluh

Они по другому не умеют, недостаток образования сказывается