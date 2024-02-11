Психологи узнали, почему хорошие идеи приходят в голову в душе

Психологи из университетов Вирджинии и Миннесоты (США) объяснили «эффект душа», выяснив, почему во время мытья людям часто в голову приходят плодотворные мысли.

«Эффект душа» связан с так называемым «блужданием» мыслей, когда люди занимаются умеренно увлекательной деятельностью — моются или прогуливаются по парку, приводит Psychology of Aesthetics отчет психологов.

Эксперименты показали, что между «блужданием» мыслей и креативностью существует связь. Когда человек «ослабляет внимание, мысли бродят, как им захочется». Такое расслабление позволяет мозгу отбирать удачные догадки, говорится в работе.

Одно из объяснений этого эффекта состоит в том, что процесс создания идей требует баланса между сфокусированным, линейным мышлением, которое нас часто ограничивает, и нелинейным, благодаря которому возникают случайные ассоциации, считают ученые.