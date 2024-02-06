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Су‑34 ВКС России уничтожил пункт управления ВСУ. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил РФ уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, говорится в сообщении.

«Перед вылетом экипаж получил координаты расположения командного пункта противника. Экипаж бомбардировщика Су-34 выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по указанной цели», — сказано в сообщении.

Разведка доложила, что цель успешно поражена. «Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника», — уточнили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что экипажи Су-34 дежурят круглосуточно в зоне ответственности. Они выполняют вылеты с аэродрома базирования.

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