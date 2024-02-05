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«Яндекс» продаст бизнес в России: что изменится

Источник:
Sibnet.ru
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Главная IT-компании России объявила о реструктуризации — нидерландская Yandex N.V. продаст российский «Яндекс» за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов. Компания планирует завершить все процедуры к началу 2025 года.

В 2022 году «Яндекс» уже продал часть своих активов группе VK — социальную сеть «Дзен» и агрегатор новостей. В рамках этой сделки «Яндексу» достался сервис доставки готовой еды и продуктов питания Delivery Club, который раньше принадлежал VK.

Офис
Фото: © yandex.ru

Зачем продают российский «Яндекс»

Главная причина продажи — введенные после февраля 2022 года санкции против России. Ситуация, при которой крупнейшая IT-компания в России имеет прописку в Нидерландах и ею владеют западные акционеры, оказалась нежизнеспособной.

В июне 2022 года один из основателей и акционеров «Яндекса» Аркадий Волож попал под санкции ЕС и покинул должность гендиректора группы компаний. После этого «Яндекс» сообщил о возможном разделении бизнеса.

В настоящее время материнской для «Яндекс» является фирма Yandex N.V, зарегистрированная в Нидерландах. Председатель совета директоров Yandex N.V. — американец Джон Бойнтон. Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом Аркадия Воложа LASTAR (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении.

Подготовка реструктуризации длилась 18 месяцев. Сделка предусматривает выход Yandex N.V. из российского бизнеса, компания сменит название и продолжит самостоятельно работать за рубежом.

Размер сделки составит 475 миллиардов рублей с учетом дисконта не менее 50% стоимости, как того требует российское правительство при сделках с компаниями, зарегистрированными в странах, которые признаны Москвой недружественными.

Кто станет новым владельцем

Новой головной компанией станет зарегистрированная в Калининградской области международная акционерное общество «Яндекс». Основным владельцем этой компании будет консорциум во главе с менеджерами «Яндекса». Также в составе консорциума будет еще четыре пайщика:

  1. «Аргонавт», принадлежащий нефтегазовой компании «Лукойл».

  2. Infinity Management — структура Александра Чачава, основателя венчурного фонда Leta Capital, который инвестирует в интернет-стартапы с российскими основателями.

  3. IT.Elaboration — компания Павла Прасса, гендиректора спецдепозитария «Инфинитум».

  4. «Меридиан-Сервис» — компания Александра Рязанова, который с 2001 по 2006 год являлся зампредом правления «Газпрома», а сейчас инвестирует в российские компании.

Российский «Яндекс» сохранит все активы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов. В свою очередь, Yandex N.V. сосредоточится на работе в Европе, США, Азии и Ближнем Востоке. У нидерландской компании останутся следующие активы:

— облачная платформа Nebius;
— сервис для разметки данных с помощью пользователей Toloka;
— разработчик технологий автономного вождения Avride;
— образовательные сервисы TripleTen;
— дата-центр в Финляндии.

У Yandex N.V. будут ограниченные права на использование части технологий «Яндекса» до конца 2024 года. К 31 июля компания должна сменить название и перестать использовать бренды «Яндекса».

Что будет с «Яндексом» дальше

Сделку еще должны одобрить собрание акционеров Yandex N. V. и регулирующие органы. На стартовом этапе, который пройдет в первой половине 2024 года, нидерландская Yandex N. V. продаст контрольный пакет в российском бизнесе в размере 68%. Затем состоится второй этап, оплата пройдет в юанях.

Президент Владимир Путин в штаб-квартире «Яндекса»
Президент Путин в штаб-квартире «Яндекса»
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

«Яндекс» после реструктуризации продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления, подчеркивается в сообщении компании.

Рядовые пользователи переход «Яндекса» из одних рук в другие не должны заметить. Так как все патенты и технологии по условиям сделки остаются собственностью «Яндекса» в российской юрисдикции.

Таким образом, в России остаются все популярные продукты компании. Будут работать поисковик, почта и «Яндекс Диск», браузер, «Яндекс Такси», «Яндекс Карты», «Яндекс Музыка», «Яндекс Еда», маркетплейс «Яндекс Маркет» и другие сервисы, ставшие цифровой экосистемой россиян. А также маркетинговые и бизнес-направления.

Первые последствия

После объявления сделки акции Yandex N.V. на Московской бирже подешевели на 9% по сравнению с уровнем на закрытии торгов 2 февраля, с 3153 до 2870 рублей на минимуме. Позже цена вернулась к 3021 рублю за акцию.

«Для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу, в этой связи можно приветствовать ту договоренность, которую акционеры достигли о продаже», — прокомментировал сделку пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин подчеркнул, что «Яндекс» стал полноправной российской компанией, сохранив при этом независимость, все свои разработки и технологии.

«Больше никаких западных акционеров и прописки за рубежом. Успешный кейс "Яндекса" будет примером для всех остальных: пора прекращать работать с оглядкой на Запад, ваше будущее здесь, на Родине», — сказал парламентарий.

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Топ комментариев

jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...