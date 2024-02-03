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Мужчину унесло на льдине по Енисею. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Очевидцы в Красноярске заметили, как мужчину унесло на отколовшейся льдине по Енисею, горожанина ищет полиция, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на берегу Енисея в черте города. На Ярыгинской набережной от острова оторвало льдину, на которой находился неизвестный мужчина. Происходящее попало на видео, которое засняли очевидцы.

По предварительным данным, мужчина на льде — рыбак. На видео можно заметить еще несколько рыбаков, которые находятся на льду, некоторые — с палатками и другими рыбацкими принадлежностями.

Вместе со спасателями полицейские в настоящее обследуют акваторию реки и прибрежную территорию. Мужчину обнаружить пока не удалось.

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ЧП #Происшествия #Красноярск
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Топ комментариев

andrei703333

Если он хочет замотевировать рожать ради войны то он идиот, ни одна мать ни хочет хоронить своего сына

corrector

12,5 лярда в год ваш паёк теперь на всё - от пенсий до фронтовых пайков, гуляйте на все - по...

290481

Вот безумец или заставь дурака Богу молиться...Дай ей веру в сегодня и завтра, тогда они будут рожать....

Один из многих

Попы уже совсем берегов не видят. Скоро начнут собирать церковную десятину.