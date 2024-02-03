Очевидцы в Красноярске заметили, как мужчину унесло на отколовшейся льдине по Енисею, горожанина ищет полиция, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на берегу Енисея в черте города. На Ярыгинской набережной от острова оторвало льдину, на которой находился неизвестный мужчина. Происходящее попало на видео, которое засняли очевидцы.

По предварительным данным, мужчина на льде — рыбак. На видео можно заметить еще несколько рыбаков, которые находятся на льду, некоторые — с палатками и другими рыбацкими принадлежностями.

Вместе со спасателями полицейские в настоящее обследуют акваторию реки и прибрежную территорию. Мужчину обнаружить пока не удалось.