Мэр Ачинска подарит бутылку кефира первому клиенту вытрезвителя

Мэр Ачинска Игорь Титенков пообещал подарить бутылку кефира первому гостю нового вытрезвителя, открывшегося в городе в четверг.

«Выступил с предложением вручить первому прибывшему бутылку кефира – для восстановления здоровья», — написал глава города в телеграм-канале.

Ачинск стал первым городом Красноярского края, где появился «Специализированный центр оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Центр будет работать круглосуточно.

«Здесь каждому окажут первичный доврачебный осмотр, предложат душ, чистую одежду и место отдыха, помогут прийти в себя и вернуть ясность мыслей естественным путем. Основное условие — добровольное согласие гражданина», — отметил мэр.

Учреждение не является медицинским, поэтому если человеку нужна помощь подобного характера, его отправят в больницу.