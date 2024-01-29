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Почему по ночам пропадает мобильный интернет

Источник:
Sibnet.ru
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Базовая станция мобильного оператора
Базовая станция мобильного оператора
Фото: Fsaeed1975 / CC BY 3.0
В некоторых российских регионах ночью пропадает мобильный интернет LTE. Это грозит не только снижением качества мобильных развлечений, но и сбоями в работе платежных терминалов. Официальная причина — перенастройка оборудования. Однако эксперты считают, что таким образом спецслужбы борются с украинскими беспилотниками.

Связь 4G по ночам в настоящее время отключается, как минимум, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Власти регионов пообещали снять ограничения 30 января. Сами операторы происходящее на своих сетях стараются не комментировать.

Кто остался без интернета

Губернатор Псковской области Игорь Ведерников в своем телеграм-канале сообщил, что с 23.00 до 6.00 на территории региона не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи.

«Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои», — уточнил глава субъекта, объяснив перебои проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования.

Аналогичное сообщение разметило на своей странице во «ВКонтакте» Минцифры Новгородской области. Ведомство объяснило отключения интернета 4G «техническими работами по перенастройке частот вещания». Еще одно схожее предупреждение опубликовал на своем сайте Комитет по цифровому развитию Ленинградской области.

Отключения мобильного интернета в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях по ночам связаны с техническими мероприятиями, уточнил министр цифрового развития Максут Шадаев. По его словам, в дальнейшем отключения возможны и в других регионах.

Почему отключают интернет

Эксперты отмечают, что в случае работ по перенастройке и замене оборудования операторы отключают каждую базовую станцию по отдельности. Отключение интернета на территории всего региона обычно не требуется.

При этом сами мобильные операторы оказались не в курсе технических работ на своих сетях. Так, после многочисленных жалоб пользователей «Билайн» уточнил: «Услуги связи в сети 4G в настоящее время недоступны по независящим от нас причинам. Ждем восстановления работы».

Ночные отключения мобильного 4G-интернета на территории Псковской, Новгородской и Ленинградской областей могут быть частью мер по обеспечению безопасности, пишет РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

«Для наведения беспилотники используют сигнал GPS, который российские власти специально искажают, в дневное время — собственные камеры наблюдения, в ночное — сотовые вышки на земле», — пояснили изданию.

Источник Forbes связал введение ограничений с участившимися атаками украинских беспилотников. Дроны используют для навигации сети мобильной связи LTE, вплоть до того, что для их управления и передачи информации приобретаются сим-карты российских мобильных операторов.

Чем грозит отключение 4G

Отключение 4G-интернета не означает, что пользователи полностью лишаются интернета — на территории России у всех федеральных операторов продолжают работать сети 3G, завершение поддержки стандарта запланировано только на 2027 год.

Основное отличие сотовых сетей разных поколений — скорость передачи данных. Основой 3G сети в России является стандарт UMTS. Первоначально скорость достигала 384 кбит/с. В дальнейшем скорости выросли с появлением стандарта HSPA, который предусматривает скорость до 14,4 Мбит/с.

Что касается 4G, то теоретически стандарты связи в сетях четвертого поколения могут выдать скорость загрузки до 1 Гбит/с. Но на практике максимальная скорость в российских сетях 4G не превышает 110 Мбит/с, при этом реальная обычно значительно ниже.

«Выключение» высокоскоростной передачи данных в ночное время может привести к неработоспособности части мобильных приложений или замедленной их работе. Кроме этого, отключение 4G способно вызвать проблемы в работе с банкоматами или POS-терминалами. Проблемы также могут испытывать IoT-устройства («интернет вещей»).

На случай регулярных шатдаунов гражданам рекомендуют сделать небольшой запас наличных средств — они выручат в случае неработоспособности банкоматов и платежных терминалов. Кроме этого, в этой ситуации может пригодиться офлайн-контент для развлечений — фильмы, сериалы, музыка. 

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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

mosquito__2010

ВСУ шники очень рады этому факту. Они прям как дети радовались когда читали об этом.

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

smallville

Нищеброд) Блиновская миллиарды сколотила уже в те годы)