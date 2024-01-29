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Шерегеш станет городом только в названии

Источник:
Sibnet.ru
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Шерегеш
Фото: Staselnik / CC BY-SA 3.0

Поселок Шерегеш в Кемеровской области, которому хотели присвоить статус города, собираются просто назвать «город-курорт Шерегеш».

О присвоении Шерегешу статуса города в апреле 2023 года сообщал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. «Не может курорт мирового уровня быть пгт Шерегеш», — заявлял глава региона.

«По вопросу переименования пгт Шерегеш в пгт Город-курорт Шерегеш ученые-социологи провели опрос жителей, мы провели публичные слушания. По результатам этой предварительной работы депутаты Шерегешского городского поселения и Таштагольского района вышли на Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасса с предложением о переименовании», — сообщила администрации Шерегешского городского поселения в ответ на вопрос на странице Сергея Цивилева в соцсети «ВКонтакте».

Против смены поселкового статуса на городской высказались местные жители, поскольку это лишило бы их льгот.

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Жизнь #Город #Кузбасс
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paraclete

А Трампуски хоть что-то изменит? Ему же все будут палки в колеса ставить, как в прошлый раз

GammiPluh

и это пишет типо бывший военный... вот прям ясно сейчас стало что ты максимум поваром был

c2h5oh76

"...высокопоставленные офицеры, а также иностранные наемники..."сашуля, ты все мельче и мельче, скоро...

mosquito__2010

ВСУ шники очень рады этому факту. Они прям как дети радовались когда читали об этом.