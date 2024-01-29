Шерегеш станет городом только в названии

Поселок Шерегеш в Кемеровской области, которому хотели присвоить статус города, собираются просто назвать «город-курорт Шерегеш».

О присвоении Шерегешу статуса города в апреле 2023 года сообщал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. «Не может курорт мирового уровня быть пгт Шерегеш», — заявлял глава региона.

«По вопросу переименования пгт Шерегеш в пгт Город-курорт Шерегеш ученые-социологи провели опрос жителей, мы провели публичные слушания. По результатам этой предварительной работы депутаты Шерегешского городского поселения и Таштагольского района вышли на Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасса с предложением о переименовании», — сообщила администрации Шерегешского городского поселения в ответ на вопрос на странице Сергея Цивилева в соцсети «ВКонтакте».

Против смены поселкового статуса на городской высказались местные жители, поскольку это лишило бы их льгот.