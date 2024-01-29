Определились первые участники плей-офф в Восточной конференции

Магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард» досрочно вышли в плей-офф, их разрыв по очкам с другими командами гарантирует место в «восьмерке», даже если они будут проигрывать все оставшиеся матчи.

ХК «Металлург» на момент публикации занимает первое место на Востоке имея в копилке 82 очка. Клуб уже не опустится ниже седьмой строчки в турнирной таблице, даже если будет проигрывать все матчи, а остальные команды наберут максимум очков в оставшихся играх.

«Авангард» идет на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 79 очками. У омичей есть все шансы обогнать «Металлург» и стать лидерами Востока.

В Западной конференции определились уже пять участников плей-офф. Это питерский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», московский «Спартак» и нижегородское «Торпедо».

По регламенту регулярного чемпионата, каждый клуб проводит по 68 матчей. У разных команд по календарю осталось от 10 до 13 матчей.