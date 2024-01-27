Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российским топливом

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group, который перевозил российской топливо. В результате атаки корабль загорелся.

«Судно перевозит нафту российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7», — цитирует представителя компании-перевозчика Bloomberg.

После ракетной атаки судно загорелось, на нем развернули оборудование для тушения, к танкеру также направились военные корабли для оказания помощи. По предварительным данным, пострадавших при атаке нет.

Нафта — горючая смесь жидких углеводородов, которую получают при прямой перегонке нефти. В прошлом использовалось как моторное масло для тракторов, а сейчас она применяется в качестве сырья для нефтехимической промышленности.