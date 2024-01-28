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Психолог рассказала об опасности синдрома отложенной жизни

Источник:
«Известия»
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Синдром отложенной жизни — сценарий, при котором человек считает, что он пока еще не живет, а только готовится к настоящей жизни — и это опасно, предупредила декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова.

«Повседневность такого человека не имеет ценности сама по себе, в ней не случается и не должно случаться ничего важного или "настоящего ". По его мнению, все хорошее случится только в будущем, до которого еще следует добраться», — пояснила «Известиям» Кирсанова.

По ее словам, бывает, что человек планирует «настоящую» жизнь на определенное время — «в новом году, после окончания университета». При этом часто, даже выполнив поставленное условие, человек не чувствует радости: «настоящая» жизнь так и не наступила, отметила психолог.

«Почему так происходит? Потому что наша жизнь подлинна с самого начала, каждая ее минута неповторима и жить «начерно» невозможно. Этот жизненный сценарий лишает нас радости и полноты жизни в настоящем, наша жизнь проходит мимо нас», — указала Кирсанова.

При значительной длительности синдром «отложенной жизни может перейти в невротическое расстройство, от которого сложно избавиться без помощи специалиста», заключила психолог.

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Жизнь #Здоровье #Психо
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