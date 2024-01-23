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Видео с волком в Шерегеше оказалось фейком

Источник:
Sibnet.ru
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Волка заметили на горнолыжном курорте Шерегеш — видео, на котором снегоход едет за бегущим животным, распространилось по Сети. Но опасности для лыжников и сноубордистов нет — ролик фейковый.

Титры в видео предупреждают, что не стоит катать вне трасс, так как в лесах может встретить хвостатый «патруль».

Дирекция курорта Шерегеш опровергла, что видео снято в Кузбассе. «Пейзажи не шерегешские», — говорится в сообщении.

Госинспектор общественного совета при департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса заверил, что случаев появления волков в Шерегеше зафиксировано не было. А животное на видео больше похоже на собаку.

На курорте часто встречают лис. Там живет знаменитый глухарь, которому не нравятся туристы, и он регулярно атакует их.

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Жизнь #Звери #Кузбасс
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