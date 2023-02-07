Знаменитый глухарь в Шерегеше снова атаковал туристов. ВИДЕО

Новые туристы в Шерегеше стали жертвами атаки местного жителя — глухаря, который обитает на одной из вершин и защищает территорию от «понаехавших», видео опубликовали в соцсетях.

На видео птица активно нападает на сноубордиста, упавшего в снег между деревьями. Глухарь наскакивает и щелкает клювом, так что туристу приходится отползать. На помощь ему приходит друг, который удерживает глухаря лыжными палками.

Глухарь живет на вершине Северный Мустаг в Шерегеше, он не особо любит горнолыжников и сноубордистов и часто нападает на них. Несколько лет назад птица кусала туриста за ягодицы.

Глухарь — крупная птица, размер самцов достигает 110 сантиметров и более, размах крыльев — 1,4 метра. Имя как раз получила из-за особенности не реагировать на опасность в брачный период.